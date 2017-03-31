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31 Березень 2017, Київ 12:06
Новини | Міжнародні

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок вибуху в Пакистані

Стоп-кадр із відео з місця вибуху в Парачинарі, Пакистан, 31 березня 2017 року

Стоп-кадр із відео з місця вибуху в Парачинарі, Пакистан, 31 березня 2017 року

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Внаслідок вибуху в населеному переважно шиїтами північно-західному регіоні Пакистану загинули щонайменше п’ятеро людей, десятки були поранені.

Представник урядової адміністрації Захід Хусейн 31 березня повідомив, що бомба вибухнула поблизу шиїтської мечеті на центральному ринку міста Парачинар, адміністративний центр племінного району Куррам на кордоні з Афганістаном.

Відповідальності за вибух на себе ніхто не взяв.

За попередній такий вибух у Парачинарі, що стався 21 січня і внаслідок якого загнули 24 людини, відповідальність взяло угруповання «Талібан».

Район Куррам відомий сутичками між представниками сунітів і шиїтів, які складають близько 20% 200-мільйонного населення Пакистану.

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