США долучаються до розвитку системи безоплатної юридичної допомоги в Україні

Уряд США допоможе Україні розвивати систему безоплатної правової допомоги громадянам, зокрема за допомогою проведення тренінгів, надання обладнання та грантів профільним громадським організаціям. Це є частиною Плану спільних дій щодо реалізації міжнародної технічної допомоги, який підписали 31 березня посол США в Україні Марі Йованович і міністр юстиції України Павло Петренко.

«Ця безоплатна допомога населенню демонструє прагнення України захищати права людини за міжнародними стандартами. Ми співпрацюватимемо щодо розвитку регіональних ресурсних центрів: ідеться про тренінги для їхніх співробітників, надання обладнання та грантів для громадських організацій», – пояснила Марі Йованович.

Зі свого боку, міністр юстиції України Павло Петренко наголосив, що систему безоплатної допомоги розвивають за рахунок грантів і коштів, заощаджених у структурі Мін’юсту. Зокрема, за його словами, за рік дві тисячі українських громадян виправдані в судах завдяки безоплатній юридичній допомозі.

Центри безоплатної правової допомоги надають консультації всім охочим, а також адвокатську допомогу – малозабезпеченим та пільговим категоріям.