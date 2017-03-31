Уряд проаналізує запровадження абонплати за газ – Гройсман

Уряд планує проаналізувати процес розщеплення плати за газ та змоделює формулу, за якою формуються платіжки. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив 31 березня на зустрічі з представниками регіональних засобів інформації.

«Згідно з ухваленим законом про ринок газу та згідно з Кодексом транспортних мереж, нам з 1 квітня треба розмежувати ціну газу та вартість його транспортування і постачання. І це, власне, призвело до зменшення ціни газу на 800 гривень. Фактично відбулося розщеплення. Наразі я хочу подивитися на структуру платежу», – сказав Володимир Гройсман.

За його словами, розщеплення платежу жодним чином не позначиться на отримувачах субсидій.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наприкінці березня затвердила щомісячну абонплату за газ, яка стягуватиметься з 1 квітня.

Відтепер українці щомісяця платитимуть певну суму, яка не залежатиме від споживання газу. Абонплата вираховуватиметься залежно від приєднаної потужності (газового лічильника) кожного споживача.

Відповідно до рішення НКРЕКП кожен споживач платитиме за газ як за товар (4942 гривні за тисячу кубометрів плюс гранична торгівельна націнка газопостачальної компанії, яка становить 3,2%), окремо нараховується плата за користування приєднаними потужностями. Витрати «Укртрансгазу» на транспортування газу складатимуть 23% тарифу.

У НКРЕКП стверджують, що «методологія, за якою визначено тарифи, розроблена з урахуванням досвіду країн ЄС та погоджена з усіма зацікавленими органами виконавчої влади».