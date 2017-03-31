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31 Березень 2017, Київ 13:34
Новини | Політика

НАБУ проводить перевірку щодо мера Львова – Ситник

Міський голова Львова Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий

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Національне антикорупційне бюро проводить перевірку діяльності міського голови Львова Андрія Садового, повідомив директор НАБУ Артем Ситник 31 березня у Львові.

«Чи проводилася перевірка Садового – вона зараз проводиться, але не на підставі заяви Садового, а в рамках наших повноважень», – сказав Ситник.

Щодо того, якої справи стосується перевірка, він не уточнив. Ситник також додав, що до НАБУ не надходило звернень щодо ситуації зі сміттям у Львові.

Садовий цю заяву наразі не коментував.

Раніше цього місяця в ефірі телеканалу ZIK генеральний прокурор Юрій Луценко допустив відсторонення Садового від посади у разі, якщо йому буде вручена підозра у справі про пожежу на території Грибовицького сміттєвого полігону у Львові.

29 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова сталася пожежа і 30 травня загинули троє рятувальників, тіло міського еколога досі так і не знайшли. Відтоді Львів має проблеми з вивезенням твердих побутових відходів.

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