В уряді розраховують отримати 12 мільярдів гривень «коштів Януковича» до липня

Кошти від спеціальної конфіскації активів екс-президента України Віктора Януковича і представників його уряду в розмірі 12 мільярдів гривень можуть надійти до державного бюджету в першому півріччі цього року, заявляють у Кабміні.

«Ми заклали в спецфонд 12 мільярдів гривень і розподілили їх за різними програмами. Я вважаю, що в першому півріччі можна буде говорити про те, що ці кошти надійдуть в державний бюджет», – заявив 31 березня в Києві прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Питання про повернення конфіскованих коштів у бюджет обговорюється з 2014 року. Всього, за даними влади України, збираються повернути близько 1,5 мільярда доларів, незаконно привласнених колишніми чиновниками.

Антикорупційні активісти раніше заявили, що за 2015-16 роки до державного бюджету вдалося повернути 1% від запланованої суми активів, привласнених корупційними методами.