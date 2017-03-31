НАЗК перевіряє «Батьківщину» щодо джерел доходів – Корчак

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що НАЗК здійснює позапланову перевірку політичної партії «Батьківщина».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перевірка стосується доходів політичної сили.

Голова департаменту із запобігання політичній корупції НАЗК Олег Ситник заявив, що перевірка стосується внесків на користь політичної партії, коли «Батьківщина» вказувала у звіті, що отримувала внески від осіб, які заявляли, що таких внесків не робили. Таких осіб – близько десяти, додав він.

Голова НАЗК Наталія Корчак пояснила, що позапланова перевірка «Батьківщини» відбувається за зверненням громадської організації «Чесно», який нещодавно заявив, що ця політична сила фальсифікує походження пожертвувань від громадян.

У «Батьківщині» наразі не коментували ситуацію.