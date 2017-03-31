Компанія «Тедіс Україна» називає звинувачення ГПУ безпідставними

Компанія «Тедіс Україна», в офісі якої в Одесі 31 березня відбуваються обшуки, відкидає звинувачення, висунуті на її адресу, і називає їх безпідставними.

«Тедіс Україна» – одна з найбільших українських дистрибуційних компаній, що здійснює свою діяльність на території України, згідно з українським законодавством. Компанія входить до числа найбільших платників податків країни і є бюджетоутворюючим підприємством у низці областей. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування понад 2,5 тисяч українців», – йдеться в повідомленні компанії.

У «Тедіс Україна» додали, що серед її прямих чи опосередкованих власників «немає ані російських компаній, ані громадян Росії». «Власниками TEDIS Ukraine є фізичні особи – громадяни України, Ірландії та Великої Британії», – йдеться в заяві.

Вранці 31 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про обшуки, які «понад тисяча правоохоронців» проводять у компанії «Тедіс Україна», що є дистриб’ютором тютюнових виробів і, за його даними, належить громадянину Росії Ігорю Кесаєву.

Як заявив Луценко, компанію підозрюють в «особливо великому ухилянні від сплати податків та незаконному виведенні мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму».

Також Генеральна прокуратура України зранку 31 березня в Києві здійснює обшук у Антимонопольному комітеті України (АМКУ), пов’язаний із обшуком у справі компанії «Тедіс Україна», повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді.