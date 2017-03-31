Суд призупинив відкликання депутата міської ради Кам’янського

На Дніпропетровщині суд призупинив дію постанови Кам’янської міської виборчої комісії щодо дострокового припинення повноважень депутата міської ради від партії «Блок Петра Порошенка – «Солідарність» Юрія Литвиненка. Відповідне рішення ухвалив Заводський районний суд Кам’янського.

Як йдеться у рішенні, дія постанови призупинена до розгляду справи по суті. Дата цього розгляду не вказується.

Як заявив у коментарі Радіо Свобода в п’ятницю сам раніше відкликаний депутат Юрій Литвиненко, рішення суду про скасування його відкликання автоматично скасовує постанову міської виборчої комісії про введення до міської ради замість нього депутата, наступного за списком.

«Я взяв постанову виборчої комісії про моє відкликання у міській раді, пішов до суду й успішно оскаржив. Суддя ухвалила рішення призупинити всі дії щодо мого відкликання, тобто всі дії щодо заведення в раду наступного депутата є протизаконними. Якщо це буде ігноруватись, я подам скаргу до прокуратури. Я вважаю, що мене відкликали незаконно», – сказав Радіо Свобода Юрій Литвиненко.

Наприкінці березня на Дніпропетровщині у Кам’янському вперше в Україні відкликали депутата місцевої ради Юрія Литвиненка. Постанову про припинення повноважень депутата ухвалила на своєму засіданні Кам’янська територіальна виборча комісія, цій ухвалі передував збір підписів виборців і рішення партійного з’їзду.

Як поінформували в партії «Блок Петра Порошенка – «Солідарність», рішення про відкликання депутата було ухвалене на партійному з’їзді 17 березня. За даними партії, перевірка встановила низку порушень з його боку, зокрема, відсутність роботи з виборцями на окрузі.

За даними виборчої комісії, Юрій Литвиненко був обраний депутатом міської ради від «Блок Петра Порошенка – «Солідарність» на виборах 2015 року. До того він обирався до міської ради Кам’янського як депутат 6 разів.