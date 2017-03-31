Росія: співробітники фонду Навального повернулися в опечатаний офіс

Співробітники Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального повернулися в офіс у Москві, який був опечатаний 26 березня під час масових акцій протесту. Про це йдеться в повідомленні у блозі Навального.

У приміщенні відбувався обшук, який почався ще під час недільної антиурядової акції. Поліція діяла без понятих і адвокатів. Співробітники ФБК заявляють, що не знають, із чим пов’язані обшуки. Вони подали скаргу на дії слідчих у прокуратуру і суд.

Оскільки відповідей не було і правовий статус блокування офісу незрозумілий, співробітники ФБК вирішили зайти всередину і відновити роботу, йдеться в блозі Навального. Наступного тижня ФБК планує подати скаргу в Генеральну прокуратуру Росії.

26 березня співробітники ФБК вели трансляцію з антикорупційних акцій протесту, коли поліцейські зажадали від них залишити офіс. 15 борців з корупцією затримали, більшість із них пізніше заарештували на кілька діб за звинуваченням у «непокорі» співробітнику поліції. Перед цим з офісу ФБК невідомі без пояснення причин винесли всю техніку.