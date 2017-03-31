Фонд «Відродження»: Україні загрожує перегляд міжнародної допомоги через зміни щодо е-декларування

У міжнародному фонді «Відродження» вважають, що Україні загрожує перегляд планів допомоги з боку міжнародних донорських структур у зв’язку з внесення змін до закону «Про запобігання корупції».

«Уперше з часів Майдану постала реальна небезпека деградації демократичного образу України у світі. Перегляд планів допомоги Україні з боку міжнародних донорських структур, які підтримують антикорупційні зусилля в Україні, є неминучим і уже розпочався», – йдеться у заяві фонду.

Водночас у фонді заявляють про готовність долучитися до діяльності робочої групи, яка розглядатиме нещодавні зміни щодо електронного декларування.

«Ми готові взяти участь у діяльності робочої групи, запропонованої президентом, і будемо слідкувати за подальшим проходженням законопроекту, який має усунути недоліки, що містяться в ухваленому законі», – додають у фонді.

Зміни до закону, ухвалені Верховною Радою України минулого тижня, передбачають електронне декларування для антикорупційних активістів. Ці зміни критикувалися, зокрема, міжнародна неурядова організація із боротьби з корупцією Transparency International закликала владу України скасувати їх.

27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону щодо електронного декларування після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документу, які критикують. В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.