У Криму активіста Біляла Аділова відпустили, але висунули звинувачення – адвокат

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя ухвалив рішення відпустити активіста Біляла Аділова, клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту відхилили. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив адвокат Едем Семедляєв.

«Відбувся суд із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідчий клопотав про запобіжний захід у вигляді арешту, але прокурор підтримав нас, він був проти клопотання, у зв’язку з тим, що воно не обґрунтоване. Тому суддя не задовольнила клопотання, й Аділова відпустили», – розповів Семедляєв.

При цьому адвокат зазначив, що кримінальну справу за статтею 318 Кримінального Кодексу Росії (застосування сили щодо представника влади) відкрито, і на сьогоднішньому засіданні Аділова висунули звинувачення.

У середу, 29 березня, біля будівлі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму невідомі в масках викрали Біляла Аділова.

Очевидцеві, який почав знімати те, що відбувається, вибили з рук телефон, самого Аділова затягли до мікроавтобуса й відвезли. Як пізніше стало відомо, затриманого доставили до російського управління Слідчого комітету в Криму.

Післяанексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів, відбуваються затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму й закликало припинити тиск.