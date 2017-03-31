Луценко: від початку року в українських колоніях померли 144 ув’язнених

В українських колоніях з початку року померли 144 ув’язнених. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час наради з питань реформування діяльності медичних служб установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

«Станом на 30 березня померли 144 ув’язнених та засуджених проти 112 за аналогічний період минулого року, і це при тому, що унаслідок гуманізації кримінального законодавства, виконання закону «Савченко» кількість в’язнів в установах постійно зменшується (за 2016 рік – з 81,4 до 60,6 тисяч)», – цитує Луценка його речниця Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

За даними Луценка, катастрофічно не вистачає лікарів та середнього медичного персоналу, укомплектовування посад яких у багатьох установах не перевищує 50-60%.

Як зазначила Сарган, на нараді основним питанням було забезпечення незалежності та демілітаризації медичних служб ДКВС як важливої складової забезпечення прав ув’язнених і засуджених на охорону здоров’я.

Станом на вересень 2016 року у сфері управління Державної пенітенціарної служби України перебували 148 установ та 589 підрозділів кримінально-виконавчої інспекції. Також 29 установ розташовані на території Донецької та Луганської областей, що тимчасово не контролюється українською владою. В установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, розташованих на території, що контролюється українською владою, тримається усього 60 771 людина.

Минулого року уряд ліквідував Державну пенітенціарну службу, а її повноваження передав Міністерству юстиції. Крім того, до сфери управління Мін’юсту тепер віднесені установи виконання покарань, слідчі ізолятори, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, підприємства установ виконання покарань.