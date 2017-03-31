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31 Березень 2017, Київ 16:38
Новини | Міжнародні

Білоруська міліція конфіскувала обладнання незалежного телеканалу

Офіс «Белсату» після обшуку, 31 березня 2017 року

Офіс «Белсату» після обшуку, 31 березня 2017 року

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Білоруська міліція обшукала офіс популярного телеканалу «Белсат», дочірньої компанії польського Telewizja Polska S.A. Як повідомили в міліції, у рамках розслідування вилучили комп’ютери, аудіо- і відеообладнання.

За повідомленням, обшуки пов’язані зі скаргою щодо незаконного використання товарного знаку. Інших подробиць у міліції не повідомили.

У 2014 році Верховний суд Білорусі заборонив використання назви телеканалу «Белсат» як товарного знаку на території країни без згоди правовласника – власника білоруської фірми «БЕЛСАТплюс» Андрія Белякова.

Телеканал продовжував використовувати назву, попри рішення суду, заявляючи, що товарний знак не підпадає під юрисдикцію Білорусі, бо зареєстрований у Польщі.

«Белсат» – супутниковий телеканал білоруською мовою, створений на підставі договору МЗС Польщі та Польського громадського телебачення. Телеканал мовить з грудня 2007 року.

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