Білоруська міліція конфіскувала обладнання незалежного телеканалу

Білоруська міліція обшукала офіс популярного телеканалу «Белсат», дочірньої компанії польського Telewizja Polska S.A. Як повідомили в міліції, у рамках розслідування вилучили комп’ютери, аудіо- і відеообладнання.

За повідомленням, обшуки пов’язані зі скаргою щодо незаконного використання товарного знаку. Інших подробиць у міліції не повідомили.

У 2014 році Верховний суд Білорусі заборонив використання назви телеканалу «Белсат» як товарного знаку на території країни без згоди правовласника – власника білоруської фірми «БЕЛСАТплюс» Андрія Белякова.

Телеканал продовжував використовувати назву, попри рішення суду, заявляючи, що товарний знак не підпадає під юрисдикцію Білорусі, бо зареєстрований у Польщі.

«Белсат» – супутниковий телеканал білоруською мовою, створений на підставі договору МЗС Польщі та Польського громадського телебачення. Телеканал мовить з грудня 2007 року.