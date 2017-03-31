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31 Березень 2017, Київ 16:34
Новини | Події

Російська агресія триває, а безпекова ситуація на східній Україні погіршилася – керівник НАТО

Єнс Столтенберґ

Єнс Столтенберґ

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Агресивні дії Росії продовжують загрожувати незалежності та територіальній цілісності України, а обмежений прогрес у мінському процесі непокоїть представників союзу НАТО, заявив керівник Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ.

«Союз НАТО турбує обмежений прогрес у виконанні Мінських угод для досягнення мирного врегулювання конфлікту на сході України. На жаль, з часу нашого останнього засідання у грудні минулого року, ситуація з безпекою на сході України погіршилася», – заявив генсекретар НАТО, відкриваючи засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Водночас, він зауважив, що на засіданні комісії буде обговорюватися прогрес реформування в Україні та буде «акцентовано увагу на процесі політичної та практичної підтримки України».

Керівник НАТО перед зустріччю міністрів закордонних справ 28 держав-союзниць зауважував, що представники альянсу закликали Москву скористатися своїм значним впливом на бойовиків для того, щоб примусити їх виконаувати свої зобов’язання в мінському процесі в повному обсязі.

«Держави-союзниці НАТО одноголосно заявляють: ми не визнаємо та не визнаватимемо російської незаконної анексії Криму», – додав генсек Північноатлантичного альянсу.

Напередодні Столтенберґ заявляв, що протягом нинішнього засідання Комісії Україна-НАТО з боку держав-союзниць має бути надісланий сигнал незмінної підтримки України з боку Північноатлантичного союзу на тлі російської агресії. Іншими темами засідання мають бути ситуація в сфері безпеки, прогрес реформ України та подальша політична й практична підтримка НАТО, адресована Києву.

Навесні 2014 року після російської анексії Криму на сході України розпочався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».

За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.

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