Новий літак Ан-132D держпідприємства «Антонов» виконав перший політ

Літак-демонстратор Ан-132 D українського держпідприємства «Антонов» виконав сьогодні перший політ.

Як повідомляє прес-служба підприємства, політ здійснений за маршрутом аеродром «Святошин» (Київ) – аеродром «Київ-Антонов» (Гостомель).

За програмою підготовки до першого польоту Ан-132 D виконав серію швидкісних пробіжок по злітній смузі аеродрому «Святошин».

Президент України Петро Порошенко привітав екіпаж літака АН-132 D з першим успішним польотом.

«Це не лише визначна подія в житті заводу Антонова, і не лише Києва, не лише України. Це подія міжнародного масштабу. Те, що Україна зараз спроможна запускати в небо нові якісні літаки, свідчить про величезний потенціал, який має наша держава», – сказав Порошенко.

У грудні минулого року держпідприємство «Антонов» представило перший дослідний зразок нового транспортного літака Ан-132D.

Державне підприємство «Антонов» засноване у 1946 році. Основними напрямками діяльності є створення, випробування нових дослідних зразків авіаційної техніки, серійне виробництво та післяпродажний супровід літальних апаратів. На підприємстві працює понад 13 тисяч працівників.

За 69-річну історію «Антонов» на літакобудівних заводах виготовлено більш 22 тисяч літаків з маркою «Ан», з них понад півтори тисячі продано в 50 країн світу. Зараз експлуатується 4603 літаки в 78 країнах світу.

Держпідприємство «Антонов» є виробником транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення.