Угруповання, що відкололося від талібів, взяло відповідальність за вибух у Пакистані

Угруповання «Джамаат-уль-Ахрар», яке відкололося від пакистанського «Талібану», взяло на себе відповідальність за вибув на північному заході Пакистану, внаслідок якого загинули 22 людини, десятки – поранені.

Представник урядової адміністрації Захід Хусейн 31 березня повідомив, що бомба вибухнула поблизу шиїтської мечеті на центральному ринку міста Парачинар, адміністративного центру племінного району Куррам на кордоні з Афганістаном.

Внаслідок потужного вибуху були пошкоджені крамниці й автомобілі поблизу.

За попередній схожий вибух у Парачинарі, що стався 21 січня і внаслідок якого загнули 24 людини, відповідальність взяло угруповання «Талібан».

Район Куррам відомий сутичками між представниками сунітів і шиїтів, які складають близько 20% 200-мільйонного населення Пакистану.