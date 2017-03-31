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31 Березень 2017, Київ 18:09
Новини | Міжнародні

Угруповання, що відкололося від талібів, взяло відповідальність за вибух у Пакистані

Місцеві жителі біля пошкодженої вибухом крамниці, Парачинар, Пакистан, 31 березня 2017 року

Місцеві жителі біля пошкодженої вибухом крамниці, Парачинар, Пакистан, 31 березня 2017 року

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Угруповання «Джамаат-уль-Ахрар», яке відкололося від пакистанського «Талібану», взяло на себе відповідальність за вибув на північному заході Пакистану, внаслідок якого загинули 22 людини, десятки – поранені.

Представник урядової адміністрації Захід Хусейн 31 березня повідомив, що бомба вибухнула поблизу шиїтської мечеті на центральному ринку міста Парачинар, адміністративного центру племінного району Куррам на кордоні з Афганістаном.

Внаслідок потужного вибуху були пошкоджені крамниці й автомобілі поблизу.

За попередній схожий вибух у Парачинарі, що стався 21 січня і внаслідок якого загнули 24 людини, відповідальність взяло угруповання «Талібан».

Район Куррам відомий сутичками між представниками сунітів і шиїтів, які складають близько 20% 200-мільйонного населення Пакистану.

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