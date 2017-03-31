Клімкін і Могеріні обговорили загострення ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні обговорили загострення безпекової ситуації на сході Україні під час зустрічі в Брюсселі.

«Ключовою темою зустрічі стало загострення безпекової ситуації на сході України та провокативні кроки Росії та бойовиків, передусім захоплення українських підприємств на непідконтрольних Уряду територіях, введення в обіг російської валюти, запровадження квазі-податкової та банківської систем тощо», – повідомляє прес-служба МЗС.

За повідомленням, Клімкін наголосив, що ці кроки є свідомим порушенням Мінських угод, вони потребують рішучої реакції з боку Європейського союзу.

У ЄС про результати цієї зустрічі не повідомляють.

Попри неодноразове досягнення у Тристоронній контактній групі домовленостей про припинення вогню, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня.

У лютому президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав чинними деякі «документи», видані в окремих районах Донецької та Луганської областей. Згідно з указом, йдеться про тимчасовий характер визнання згаданих «документів» – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод».

У березні ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» заявили, що на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на територіях, захоплених цими угрупованнями, запровадять «зовнішнє управління».

На територіях, які на Донбасі контролюють угруповання «ДНР» та «ЛНР», основним платіжним засобом є російський рубль.