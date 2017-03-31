Опалювальний сезон у Києві завершиться 1 квітня – влада

Київська влада вирішила завершити опалювальний сезон у столиці України із 1 квітня, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Розпорядження про це 31 березня підписав міський голова Віталій Кличко.

Як заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, прогноз погоди свідчить про те, що з 1 квітня і в наступні дні середньодобова температура буде більше восьми градусів тепла, і періодів різкого похолодання не буде.

«Ми отримали майже три тисячі звернень від киян, які просять вже вимкнути опалення, оскільки вартість цієї послуги – надзвичайно висока. Тому ми використовуємо кожну можливість для економії киян. Цього року опалювальний сезон завершиться ще раніше в порівнянні з попереднім роком», – сказав Пантелеєв.

Завершення опалювального сезону, так як і його старт, триває близько семи днів, додали в КМДА.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай триває від 15 жовтня до 15 квітня.