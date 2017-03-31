Штаб АТО: бойовики обстріляли пропускний пункт «Мар’їнка»

У штабі АТО заявляють, що підтримувані Росією бойовики обстріляли позиції українських прикордонників на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка».

«Сьогодні по обіді з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній Україні території, проросійські незаконні збройні формування обстріляли позиції контрольного посту КПВВ «Мар’їнка», де несуть службу прикордонники», – йдеться у повідомленні прес-центр штабу АТО у Facebook.

За даними штабу, обстріл вівся зі стрілецької зброї калібру 7,62 міліметра.

При цьому українські військові зазначають, що постраждалих внаслідок обстрілу немає, а вогонь у відповідь не відкривався.

В угрупованні «ДНР» ці заяви українських військових не коментували.

Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі продовжуються. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.

29 березня учасники Тристоронньої контактної групи оголосили режим тиші на Донбасі з 1 квітня. І українська сторона, і сепаратисти заявили про готовність дотримуватися цього режиму.