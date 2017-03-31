Кількість населення Молдови за десятиріччя скоротилася на 13% – перепис

Молдова оголосила результати перепису, який у країні проводився у 2014 році.

31 березня у Національному бюро статистики повідомили, що у Молдові проживає менше 2,9 мільйона людей, що на 13%, 470 тисяч, менше, ніж 10 років тому.

У 2004 році у Молдові налічувалося 3,4 мільйона населення.

Згідно з результатами перепису, наразі лише 34% молдован проживають у містах і містечка, решта – сільське населення.

Дослідження також встановило, що на 100 жінок припадає 94 чоловіки.

Переписи у 2004 і 2014 роках не проводилися Придністров’ї, сепаратистському регіоні Молдови, де проживає близько 505 тисяч людей.

Оголошення результатів перепису 2014 року у Молдові кілька разів відкладалося через фінансові і технічні обмеження.