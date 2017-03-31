Столтенберґ: НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні

НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні, заявив голова альянсу Єнс Столтенберґ.



«Ми допомагаємо Україні впроваджувати реформи, і, що важливо, боротися з корупцією. Сучасна, з добрим функціонуванням, Україна допомагає краще протистояти зовнішньому вторгненню. Ми там тренуємо, допомагаємо із налагодженням командного контролю, допомагаємо українцям через різні трастфонди. Однак, у самого союзу НАТО немає зброї, тож її надають його члени, а не НАТО», – пояснює Столтенберґ те, що не в його силах ухвалювати рішення щодо надання летального озброєння для України.

Як зазначив генсек НАТО, через 6 трастових фондів Україна вже отримала 35 мільйонів євро, зокрема, для тренінгів та дорадчої допомоги понад 2 тисяч українських військових і цивільних.

Столтенберґ звернув увагу на те, що сьогодні у Харкові був відкритий центр реабілітації для допомоги пораненим військовим, а низка держав-союзниць, зокрема, Словаччина, пообіцяли допомогти із подоланням наслідків пожежі на військових складах на Харківщині.

Напередодні очільник НАТО зазначив, що представники альянсу закликали Росію скористатися своїм значним впливом на бойовиків для того, щоб примусити їх виконувати Мінські угоди.

Навесні 2014 року після російської анексії Криму на сході України почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».