Штаб: на Донбасі поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні зоні бойових дій на Донбасі один військовий поранений.

Як повідомляє прес-центр штабу, ситуація на Донбасі залишається напруженою, сьогодні підтримувані Росією бойовики 50 разів обстріляли позиції Збройних сил України.

У прес-центрі зазначають, що найбільша кількість обстрілів зафіксована на маріупольському напрямку.

«Артилерією калібру 122 мм і мінометами 120 калібру ворог накривав морпіхів у Широкині, Гнутовому та Водяному. По захисниках Павлополя гатив з артсистем 122 калібру, а з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів бив по морських піхотинцях у Водяному. Під Новотроїцьким активізувались ворожі снайпери», – йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку, за даними штабу, напружена ситуація була біля Луганського, Троїцького та Зайцевого, де сепаратисти стріляли з мінометів 82 калібру.

У штабі додають, що на Луганщині з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також з великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Кримського, а з мінометів 120 калібру – біля Верхньоторецького.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють, проте заявляють, що шестеро людей загинули, ще 20 отримали поранення минулого тижня через обстріли з боку українських військових. Луганські сепаратисти звинувачують ЗСУ в обстрілах минулої доби населених пунктів Калинове, Лозове, Калинівка.

Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі продовжуються. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.

29 березня учасники Тристоронньої контактної групи оголосили режим тиші на Донбасі з 1 квітня.