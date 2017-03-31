Адміністрація президента: деякі військові просять Порошенка відновити військові суди



В Адміністрації президента України заявляють, що деякі військові звернулися до Петра Порошенка з проханням відновити військові суди. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації за підсумками зустрічі Порошенка з військовослужбовцями Героями України – учасниками АТО Василем Божком, Володимиром Гринюком, Василем Зубаничем, Андрієм Ковальчуком, Євгеном Межевікіним, Олександром Порхуном та Валерієм Чибінеєвим.

За повідомленням, генерал-майор Андрій Ковальчук звернувся до Порошенка з проханням звернути увагу на справу генерал-майора ЗСУ Віктора Назарова, якого напередодні суд засудив до 7 років ув’язнення.

«Кожен командир, починаючи від командира відділення, відчуває себе поставленим на коліна саме тому, що приймає управлінські рішення. А судять люди, які поняття не мають, що таке управлінське рішення саме у військовій сфер», – цитує Ковальчука прес-служба президента.

За повідомленням, військовий зазначив, що в ЗСУ є дуже багато командирів, які готові ухвалювати рішення, але випадок з Назаровим демотивує їх.

«Жодним чином це не применшує наші співчуття родинам загиблих героїв. Але ми маємо чітко розуміти, що і експерти, які залучаються до експертиз, повинні мати відповідну компетенцію, кваліфікацію і досвід, так само як і судді та слідчі», – сказав під час зустрічі з військовими президент.

27 березня міський суд Павлограда засудив Віктора Назарова до семи років ув’язнення. Назарова обвинувачували у службовому недбальстві, що спричинило катастрофу військово-транспортного літака повітряних сил Збройних сил України Іл-76 влітку 2014 року.

Після цього Порошенко заявив про намір ініціювати відновлення спеціальних військових судів.

В Україні існували військові суди, проте у 2010 році їх ліквідували, а справи, що мали б розглядатися військовими судами, передали на розгляд судам загальної юрисдикції.

Нині, відповідно до законодавства, в Україні систему судоустрою складають місцеві суди, апеляційні суди, Верховний суд. Суди спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. Водночас може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ.