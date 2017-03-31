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31 Березень 2017, Київ 19:39
Новини | Події

Холодницький: матір Олександра Онищенка затримали в Іспанії за запитом НАБУ

Матір Олександра Онищенка затримали в Іспанії за запитом НАБУ

Матір Олександра Онищенка затримали в Іспанії за запитом НАБУ

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Матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ. Про це у коментарі програмі «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький.

«На цей час САП вживає всіх можливих заходів для екстрадиції Кадирової на територію України з метою притягнення до кримінальної відповідальності», – повідомив Холодницький.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до Олександра Онищенка, наразі він не відповів.

29 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило в розшук Інесу Кадирову – матір депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

«Кадирова Інеса Петрівна, 17.03.1945 року народження, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України», – повідомляє НАБУ.

В інкримінованих статтях ідеться про створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво.

15 червня 2016 року НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 мільярди гривень унаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених із ПАТ «Укргазвидобування». Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є депутат Верховної Ради Олександр Онищенко.

Сам він спростовує свою причетність до цього і називає порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

У липні минулого року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності. Наприкінці липня депутат повідомив, що перебуває у Лондоні, але зазначив, що не має наміру просити там про політичний притулок. На допит НАБУ до Києва він не прибув.

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