Позачергове засідання НАЗК не відбулося через відсутність кворуму

Позачергове засідання Національного агентства з питань запобігання корупції не відбулося через відсутність кворуму, на засіданні не було двох членів НАЗК.

«На засіданні були присутні голова агентства Наталія Корчак і член НАЗК Олександр Скопич. Всі члени НАЗК були повідомленні про засідання. Також член НАЗК, заступник голови Руслан Радецький особисто звертався щодо термінового проведення засідання, на яке не з’явився», – повідомляє прес-служба відомства.

В агентстві зазначають, що через це не були розглянуті питання порядку денного, зокрема, про функціонування реєстру електронних декларацій, затвердження висновків про результати аналізу фінансових звітів політичних партій за четвертий квартал 2016 року, про повну перевірку декларацій за 2015 рік.

30 березня на засіданні НАЗК голова агентства Наталія Корчак заявила, що нині триває робота з дискредитації агентства, а «колеги засвідчили, що не хочуть працювати в команді». Один із членів НАЗК Руслан Рябошапка зазначив, що про відставку всіх членів не йдеться, це дестабілізація.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. У зв’язку з цим керівництво агентства звинувачували у незадоволеному виконанні службових обов’язків і закликали до відставки, проте на ці заклики Корчак відповіла відмовою, а відповідальність за збої в роботі реєстру електронних декларацій поклала на спеціалізоване державне підприємство. Наразі реєстр працює.

У жовтні минулого року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. Тоді також були ускладнення у роботі реєстру.