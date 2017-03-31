Онищенко про затримання матері в Іспанії: вона вже на волі

Народний депутат Олександр Онищенко заявляє, що його мати, Інеса Кадирова, яку 30 березня затримали у Мадриді(Іспанія) за запитом НАБУ, вже перебуває на волі. Про це він повідомив журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

«НАБУ запросило нас на розмову в Іспанію поговорити. Хотіли зустрітись. А самі влаштували таку пастку прямо в аеропорту. Вона вже на свободі. Її затримали, привезли в іспанський суд, і суд її звільнив», – розповів Олександр Онищенко у телефонній розмові журналістам.

На запитання, на чому базувався суд під час звільнення, він сказав: «На основі мого політичного переслідування».

На запитання, на яких умовах суд її звільнив, Онищенко відповів: «Ні на яких. Просто звільнив. Ніяких застав. Може залишати Іспанію».

Онищенко також повідомив, що вони з матір’ю досі перебувають у Іспанії.

У НАБУ наразі заяви Онищенка та обставини затримання його матері не коментували.

Раніше сьогодні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький повідомив, що матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ.

29 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило в розшук Інесу Кадирову – матір депутата Верховної Ради Олександра Онищенка. Вона підозрюється, зокрема, у створенні злочинної організації, розтраті майна в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві.

15 червня 2016 року НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 мільярди гривень унаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених із ПАТ «Укргазвидобування». Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є депутат Верховної Ради Олександр Онищенко.

Сам він спростовує свою причетність до цього і називає порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

У липні минулого року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності. Наприкінці липня депутат повідомив, що перебуває у Лондоні, але зазначив, що не має наміру просити там про політичний притулок. На допит НАБУ до Києва він не прибув.