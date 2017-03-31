Холодницький: досудове розслідування у «справі кіотських коштів» завершили

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування у «справі кіотських коштів».

Як повідомив голова САП Назар Холодницький, прокурори визнали достатніми «зібрані докази для складання обвинувального акту».

За його словами, стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження за фактом замаху на заволодіння коштами, отриманими Україною в рамках Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату як компенсації продажу одиниць установленої кількості викидів парникових газів.

«Встановлено, що група осіб, до складу якої входили службові особи держпідприємства «Укрекоресурс», шляхом забезпечення перемоги фіктивних компаній у тендерних процедурах «Капітальний ремонт шляхом технічного переоснащення світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED-технологій для скорочення викидів парникових газів» вчинили замах на заволодіння державними коштами у сумі понад 336 мільйонів гривень», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Холодницький зазначив, що за результатами досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнули десять людей.

У січні 2016 року НАБУ розпочало розслідування за фактом замаху на розтрату державних коштів в особливо великих розмірах (480 мільйонів гривень), отриманих за Кіотським протоколом.

Кіотський протокол – це міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Ратифікувавши Кіотський протокол у 2004 році, Україна отримала можливість реалізувати невикористані нею квоти на викид вуглекислого газу.