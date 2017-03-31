НАБУ: в Іспанії затримали матір Онищенка, але даних про її звільнення немає

У Національному антикорупційному бюро підтверджують факт затримання матері Олександра Онищенка, Інеси Кадирової, 30 березня у Іспанії, але зазначають, що поки в бюро не мають офіційної інформації про те, чи відпускав її суд на свободу. Про це в коментарі журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», повідомила речниця НАБУ Дарина Манжура.

«Сьогодні, 31 березня, о 17:20 надійшов факс від департаменту Інтерполу та Європолу НП, в якому детективові повідомили, що 30 березня 2017 року в Королівстві Іспанія затримано громадянку України Кадирову Інесу, яка розшукується НАБУ для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України», – повідомила вона.

«Жодної офіційної інформації щодо того відпустив її суд чи ні, у нас немає. Ми чекаємо на офіційну інформацію. Щойно вона з’явиться, обов’язково про це повідомимо», – додала Манжура.

«Жодної натяку на політичну складову переслідування у цій справі немає», – наголосили в НАБУ.

Сьогодні голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький повідомив, що Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ. Згодом Олександр Онищенко в коментарі журналістам програми «Схеми» заявив, що його мати, Інеса Кадирова, вже перебуває на волі, її звільнив суд. При цьому він вказав, що суд зважав на «його політичне переслідування».

29 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило в розшук Інесу Кадирову – матір депутата Верховної Ради Олександра Онищенка. Вона підозрюється, зокрема, у створенні злочинної організації, розтраті майна в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві.

15 червня 2016 року НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 мільярди гривень унаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених із ПАТ «Укргазвидобування». Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є депутат Верховної Ради Олександр Онищенко.

Сам він спростовує свою причетність до цього і називає порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

У липні минулого року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності. Наприкінці липня депутат повідомив, що перебуває у Лондоні, але зазначив, що не має наміру просити там про політичний притулок. На допит НАБУ до Києва він не прибув.