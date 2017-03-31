Жебрівський: відновити електропостачання в Авдіївці сьогодні не вдалось

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що відновити електропостачання в Авдіївці сьогодні не вдалось.

«Наші електромонтажники в супроводі співробітників ДСНС, представників СЦКК та ОБСЄ зранку виходили в район і полагодили незначні пошкодження кабелю. Але сьогодні були виявлені пориви лінії електропередач на території тимчасово окупованій Росією», – написав він на своїй сторінців Facebook.

Жебрівський додав, що на завтра зробили запит на режим тиші і електромонтажники намагатимуться відновити ЛЕП.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомляло, що сьогодні на 10:00 був запланований початок ремонту пошкодженої лінії електропередач під Авдіївкою.

Майже дві доби немає електропостачання в Авдіївці, а також на Донецькій фільтрувальній станції, яка постачає воду споживачам по обидва боки лінії розмежування.

29 березня у штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що місто Авдіївка Донецької області близько 19:00 того ж дня в черговий раз залишилося без електропостачання.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.