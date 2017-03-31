Дніпровський металургійний комбінат призупинив роботу «через брак сировини і дефіцит коштів»

Одне з найбільший промислових підприємств Дніпропетровської області – ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» у Кам’янському – призупинило роботу через брак сировини та дефіцит обігових коштів. Інформацію про це у п’ятницю підтвердили на підприємстві.

За даними підприємства, 31 березня зупинені основні агрегати та обладнання комбінату.

Серед причин зупинки виробництва на підприємстві називають припинення постачання сировини – коксу – з ПАТ «Ачевськкокс» через блокування залізничного сполучання. Як розповіли на підприємстві, комбінат закуповував більш дорогий кокс на місцевому підприємстві «Баглійпівденкокс», але цих обсягів вистачало лише для забезпечення роботи однієї доменної печі з трьох.

Головною ж причиною зупинки називають брак обігових коштів.

Як повідомив директор з економіки комбінату Віталій Нагорняк, на підприємстві здійснили «гарячу» зупинку – це коли не виробляється продукція і, відповідно, не проводиться відвантаження.

«Це стало наслідком відсутності можливості здійснювати поточні платежі в рамках існуючих контрактних зобов’язань і завозити сировину в зв’язку зі значним дефіцитом оборотних коштів. В кінці лютого ми письмово зверталися до прем’єр-міністра та президента України з проханням допомогти вирішити ситуацію, що склалася з наявністю обігових коштів. В результаті комбінату частково відшкодували ПДВ і з’явилася можливість розрахуватися з колективом за роботу в січні. Цієї суми було недостатньо для того, щоб забезпечити подальшу виробничу діяльність комбінату. Адміністрація підприємства доклала максимум зусиль для того, щоб повністю закрити питання про виплату заробітної плати за лютий. При цьому коштів для забезпечення виробничої діяльності вже недостатньо, що і привело до рішення про вимушену зупинку наших потужностей», – зазначив Віталій Нагорняк, якого цитує прес-служба підприємства.

За даними підприємства, на період зупинки роботи оплата праці працівників зберігається в розмірі 100% окладу, нарахування премій і доплат призупинено.

За даними підприємства, вимушена зупинка виробництва – це проблема не тільки металургійного комбінату, а й усього міста, адже комбінат здійснює значні відрахування до місцевого бюджету у вигляді податків і зборів.

Дніпровський металургійний комбінат входить у шістку провідних металургійних комбінатів України за обсягами виробництва і реалізації металопродукції.