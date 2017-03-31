Кандидат на президента Франції Фійон вважає Росію «небезпечною»

Кандидат на посаду президента Франції від правоцентристів Франсуа Фійон назвав Росію «небезпечною» країною.

За словами Фійона, політичний режим Росії відрізняється від «західної демократії». «Це небезпечна країна в ми мусимо ретельно визначити стратегію щодо неї», – сказав Франсуа Фійон 31 березня на прес-конференції у Парижі, слова якого цитує Bloomberg.

При цьому Фійон запевнив, що у разі його перемоги Франція не визнає анексію Криму, але підтримає участь ООН у вирішенні питання приналежності півострова.

Франсуа Фійона вважають кандидатом, який симпатизує Кремлю. Він раніше неодноразово критикував санкції, запроваджені проти Москви через анексію Криму. Політик також заявляв, що Київ робить недостатньо для забезпечення перемир’я на Донбасі.

У кінці січня стало відомо про те, що Франсуа Фійон наймав на роботу у парламенті власну дружину і дітей. До цього він вважався фаворитом президентської кампанії, але після скандалу з працевлаштуванням подружжя популярність політика різко знизилася.

Згідно з останнім опитуванням, у першому турі виборів президента Франції однакові шанси на перемогу мають ультраправа Марін Ле Пен і незалежний кандидат Еммануель Макрон – їм симпатизують по 24% відсотки виборців. Фійон посідає третє місце з 19%. Згідно з опитуваннями, у другому турі виборів Макрон значно може випередити Ле Пен – 63 проти 37%.