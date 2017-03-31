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31 Березень 2017, Київ 22:39
Новини | Міжнародні

У Криму повідомляють про «офіційний візит» мера Ялти до Італії

У Криму повідомляють про «офіційний візит» мера Ялти Андрія Ростенка до Італії

У Криму повідомляють про «офіційний візит» мера Ялти Андрія Ростенка до Італії

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Підконтрольна Кремлю ялтинська міська адміністрація заявляє, що голова адміністрації Андрій Ростенко відвідав Італію «з офіційним візитом». Про це 31 березня повідомляє російська прес-служба відомства.

«З 23 по 29 березня делегація адміністрації міста Ялти з офіційним візитом відвідала Італію. До її складу увійшли голова адміністрації міста Ялти Андрій Ростенко, його заступник Тетяна Кухтєєва і перекладач Олександр Пігарь», – мовиться у повідомленні.

Ростенко стверджує, що головна мета візиту делегації – розвиток взаємин між Ялтою і Венецією, зняття санкцій з Криму, а також визнання псевдо референдуму 2014 року.

У відомстві уточнили, що кримська делегація зустрілася з президентом регіонального парламенту Венето Роберто Чамбетті у Венеції.

Італійська сторона наразі не коментувала цієї ситуації.

Керівник підконтрольного Кремлю уряду Криму Сергій Аксьонов у 2016 році повідомив про приїзд на півострів представників депутатів італійських регіональних парламентів провінцій Венето, Ломбардії, Лігурії, Тоскани, Емілії-Романьї.

Напередодні у Верховній Раді України засудили рішення італійських парламентарів відвідати Крим.

США, Євросоюз та інші країни Заходу упродовж 2014 року запровадили санкції проти Росії – спочатку через анексію Криму, а згодом через роль Москви у конфлікті на Донбасі. У минулому році президент Росії Володимир Путін заявляв, що санкції не можуть вплинути на дії і рішення Москви.

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