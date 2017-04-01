У Парагваї протестувальники підпалили Конгрес

У столиці Парагваю Асунсьйоні протестувальники штурмували і підпалили будівлю національного парламенту після того, як у п’ятницю сенат країни таємно проголосував за конституційну поправку, що дозволяє президенту країни Орасіо Картесу балотуватися на другий президентський термін, повідомляє Reuters.

Представники опозиції назвали прийняття поправки «державним переворотом», після чого мітингувальники увірвалися в будівлю парламенту і почали підпалювати там різні предмети. В результаті вогонь поширився на весь перший поверх будівлі. Пожежникам вдалося локалізувати вогонь після того, як протестувальники залишили будівлю. Однак протести і заворушення тривали в різних частинах Асунсьйона та інших регіонах країни.

Місцеві ЗМІ повідомили, що під час сутичок поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ. У результаті протистояння кілька десятків людей отримали різноманітні тілесні ушкодження, у тому числі постраждали кілька політиків і журналістів, повідомили ЗМІ. Міністр внутрішніх справ країни сказав, що поранень зазнали також кілька правоохоронців. Точна кількість постраждалих невідома. Зазначається, що в момент підпалу в приміщенні конгресу перебували люди.

Президент Картес у заяві, оприлюдненій у Twitter, закликав до спокою та відмови від насильства, наголосивши, що демократія не може бути зайовована або захищена насильницькими методами.

Із 1992 року Конституція Парагваю забороняє повторне балотування на президентську посаду, щоб запобігти поновленню диктатури в цій країні, яка впала у 1989 році.