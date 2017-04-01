Російсько-окупаційні війська порушують «режим тиші» – штаб АТО

З початку доби підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили «режим тиші», незважаючи на домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00:00 годин 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування. Про це повідомили у штабі української воєнної операції. При цьому наголосили, що бойовики застосовують переважно стрілецьку зброю, натомість Збройні сили України суворо дотримуються «режиму тиші».

В угрупованні «ДНР» натомість заявляють про сім випадків порушення «режиму тиші» з боку ЗСУ, а в «ЛНР» звинувачують українських військових в нічному обстрілі в районі села Калинівка.

У штабі АТО повідомляють, що за минулу добу на Донбасі поранено десятьох українських воїнів, зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних сил України переважно із важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано учора на Донецькому напрямку, де бойовики вели вогонь з артилерії та мінометів поблизу Троїцького, Верхньоторецького, Луганського, Опитного та опорних пунктів шахти Бутівка. Танки, міномети, гранатомети і великокаліберні кулемети сепаратисти застосовували проти оборонців Авдіївки, Зайцевого, Невельського. Поблизу Авдіївки та Верхньоторецького активізувалися ворожі снайпери.

У прес-центрі штабу повідомляють, що епіцентром використання важкого озброєння став учора маріупольський напрямок, де із «Градів», 120-міліметрової артилерії та мінометів калібру 120 і 82 міліметри бойовики накривали українські позиції поблизу Водяного та Гнутового. Також з артилерії і мінометів стріляли по захисниках Широкиного, Павлополя та Красногорівки.

«На Луганському напрямку найгарячіше учора було під Кримським, опорні пункти поблизу якого російські найманці накривали з важких 152-міліметрових артсистем, танку, мінометів калібру 120 та 82 міліметри», – йдеться у ранковому зведенні штабу. Із мінометів було обстріляно позиції під Попасною та Новоолександрівкою, а з гранатометів – опорні пункти поруч із Катеринівкою, додають українські військові

В угрупованні «ДНР» за минулу добу нарахували близько 80-ти обстрілів з боку українських військових, у тому числі із застосуванням артилерії, танкових гармат, мінометів і гранатометів. Сайти угруповання «ЛНР» повідомляють про 14 обстрілів за минулу добу.

Учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні у Мінську 29 березня домовилися про перемир’я на Донбасі з 1 квітня. Проте обстріли у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі продовжуються. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.