Авдіївка залишається без електрики – ДСНС

Централізоване електропостачання в місті Авдіївка станом на ранок суботи відсутнє, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Згідно з повідомленням, теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубічних метрів. Об’єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 8 генераторів різної потужності). До аварійно-відновлювальних робіт залучено 42 осіб та 16 одиниць техніки.

Авдіївка вкотре залишилась без електропостачання через пошкодження високовольтної лінії електропередач, що сталося 29 березня в результаті бойових дій. У місті також тимчасово припинено водопостачання.

У п’ятницю відновити електропостачання міста не вдалося. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook повідомив, що електромонтажники в супроводі співробітників ДСНС, представників СЦКК та ОБСЄ полагодили незначні пошкодження кабелю, але були виявлені пориви лінії електропередач на тимчасово окупованій території.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.