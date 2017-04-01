1 квітня в Одесі: Гуморина та вшанування пам’яті загиблих на Донбасі бійців

1 і 2 квітня в Одесі у зв’язку з проведенням Гуморини запроваджено посилені заходи безпеки. Зокрема, буде задіяно додаткові підрозділи поліції – понад 400 правоохоронців на допомогу тим, хто патрулює вулиці щодня, повідомив заступник начальника ГУНП в Одеській області полковник поліції Сергій Махотін. Центральною подією першоквітневої одеської Гуморини має стати карнавальна хода центральними вулицями.

Також поліцейські і комунальні служби попередили, що проводитимуть «примусову евакуацію» автотранспорту, який буде припарковано поблизу святкових локацій (всього їх 8 в центральній частині Одеси).

Водночас одеські активісти вирішили провести «Мовчазний мітинг пам’яті загиблих героїв» з тим, щоб пом’янути бійців, полеглих на Донбасі. Захід пройде опівдні в суботу біля пам’ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі. Вночі 1 квітня в Одесу доставили тіло військовослужбовця-одесита Володимира Єгоренка. Боєць 44-ї артилерійської бригади загинув 29 березня на Луганщині.

Вперше одеську Гуморину було проведено в 1973 році. Три роки по тому проведення заходу заборонили. В 1987 році свято як загальноміське відродилося.

В 2014 році через складну ситуацію в країні Гуморину в Одесі не проводили взагалі. У попередні два роки вона обмежувалася лише міжнародним фестивалем клоунів і мімів «Комедіада».