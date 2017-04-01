Призовники із анексованого Криму служитимуть у всіх регіонах Росії – російський офіцер

Призовників із анексованого Криму відправлятимуть на службу в російській армії за межі півострова. Про це заявив начальник організаційно-мобілізаційного управління штабу Південного військового округу Росії генерал-майор Андрій Колесов, повідомляє агентство «РИА Новости».

«В основному призовники Криму служитимуть у Краснодарському краї, Московській області, Іванівській області. Проходити військову службу в інших регіонах поки буде невелика частка призовників», – заявив Колесов.

Цієї весни на анексованому півострові до російської армії планують призвати більше кримчан, ніж у попередні роки. За словами Колесова, до армії планують відправити 2,4 тисячі осіб.

У січні 2017 року в підконтрольному Кремлю уряді Криму заявили, що в результаті військових призовів 2015-2016 років, на службу до російської армії направили понад чотири тисяч кримчан. Там же раніше повідомляли, що кримчани несуть кримінальну відповідальність за ухиляння від служби. Наприклад, минулого року під суд віддали жителя Ялти, який не погодився служити в армії Росії й не з'явився до військкомату за повісткою.