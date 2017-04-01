Допомогу по безробіттю в Україні збільшують на 120 гривень – Держслужба зайнятості

З 1 квітня мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб підвищують на 120 гривень і він становитиме 1280 гривень. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Зазначається, що це підвищення стосується застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації в центрі зайнятості, становив не менше шести місяців. Такі громадяни мають право на отримання допомоги по безробіттю, розмір якої залежить від розміру заробітної плати за останнім місцем роботи, страхового стажу та причини звільнення, однак не може бути меншим, ніж 1280 гривень.

Водночас максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – зараз це 6 тисяч 400 гривень.

Загальна тривалість виплати зазначеної допомоги не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

За даними Державної служби зайнятості, станом на 1 березня 2017 року допомогу по безробіттю в Україні отримували 365 тисяч осіб.