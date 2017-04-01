Росія контактує з «Талібаном» для національного примирення в Афганістані – Грушко

Росія контактує із талібами в Афганістані, аби підштовхнути їх до національного примирення та заради безпеки російських громадян, заявив у Брюсселі 31 березня постійний представник цієї держави при НАТО Олександр Грушко.

Водночас він заперечив надання допомоги «Талібану» з боку Росії і запевнив, що консультації відбуваються за участі влади Афганістану.

«Наш підхід до національного примирення у частині, що стосується підключення до нього «Талібану», заснований на принципах, які були узгоджені в рамках відповідних резолюцій Ради безпеки», – сказав Грушко.

Раніше в Лондоні міністр оборони США Джим Маттіс висловив занепокоєння з приводу взаємодії Росії з талібами, яка бореться з США підтримуваного уряду і силами в США в Афганістані.

«Я не хочу сказати, що це виявляється у (постачанні – ред.) зброї чи таких речах, але, звісно, те, що вони там, у світлі іншої їхньої діяльності, викликає наше занепокоєння», – зауважив він.

Коментарі з'явилися після того, як 23 березня командувач сил НАТО в Європі, генерал США Кертіс Скапаротті заявив, що бачив свідчення того, що Росія нарощує зусилля з метою чинити вплив на «Талібан» і, за його словами, «можливо, навіть постачати» це угруповання.

Представники ж «Талібану» заявили агентству «Ройтерз», що мають значні контакти з Москвою принаймні з 2007 року, але запевнили, що російське втручання не виходить за межі «моральної і політичної підтримки».

Міжнародні сили під проводом США воювали проти талібів, скинувши їхню владу в Афганістані, від 2001 року, після терактів 11 вересня того року у США. Після завершення міжнародної операції наприкінці 2014 року Вашингтон домовився з Кабулом про подальше перебування частини військ США в Афганістані для допомоги в боротьбі з талібами афганським силовим структурам. Останнім часом афганські урядові сили втрачають під наступом талібів усе нові частини країни.