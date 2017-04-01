Після теракту в Маріуполі поліція повідомляє про додаткові заходи безпеки

Національна поліція у Донецькій області від учора працює у посиленому режимі, запроваджено додаткові заходи безпеки. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

«Із учорашнього дня весь штат поліції Донецької області переведено на посилений режим несення служби. У Маріуполі й Волноваському районі в заходах безпеки задіяно 100% особового складу», – йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що поліцейські розгорнули спецзасоби із захисту населення й взяли під цілодобову охорону вокзали й автостанції. У місцях, де є ризик терористичної агресії, – на об’єктах життєзабезпечення, транспортних розв’язках, у місцях концентрації людей – працюють більш як 1,5 тисячі співробітників Національної поліції й Національної гвардії. Посилено стоп-контроль на 21 блокпосту й 17 мобільних блокпостах.

Наразі ситуація в області спокійна й контрольована, повідомляє Головне управління поліції у Донецькій області.

Вранці 31 березня у Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. Прокуратура області кваліфікує вибух як теракт.