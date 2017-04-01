Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
01 Квітень 2017, Київ 15:11
Новини | Події

Після теракту в Маріуполі поліція повідомляє про додаткові заходи безпеки

Місце вибуху автомобіля, внаслідок якого загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш, Маріуполь, 31 березня 2017 року

Місце вибуху автомобіля, внаслідок якого загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш, Маріуполь, 31 березня 2017 року

Дивитись коментарі

Національна поліція у Донецькій області від учора працює у посиленому режимі, запроваджено додаткові заходи безпеки. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області.
«Із учорашнього дня весь штат поліції Донецької області переведено на посилений режим несення служби. У Маріуполі й Волноваському районі в заходах безпеки задіяно 100% особового складу», – йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що поліцейські розгорнули спецзасоби із захисту населення й взяли під цілодобову охорону вокзали й автостанції. У місцях, де є ризик терористичної агресії, – на об’єктах життєзабезпечення, транспортних розв’язках, у місцях концентрації людей – працюють більш як 1,5 тисячі співробітників Національної поліції й Національної гвардії. Посилено стоп-контроль на 21 блокпосту й 17 мобільних блокпостах.
Наразі ситуація в області спокійна й контрольована, повідомляє Головне управління поліції у Донецькій області.

Вранці 31 березня у Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. Прокуратура області кваліфікує вибух як теракт.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG