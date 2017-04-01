У Росії продовжують затримувати, допитувати і судити учасників акції протесту проти корупції

У різних містах Росії продовжують затримувати, викликати на допити і судити учасників акцій проти корупції, що відбулася 26 березня.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода у Ростові-на-Дону сьогодні викликали в поліцію п’ятьох активістів. У Москві одного з учасників антикорупційного мітингу на Тверській вулиці викликав дільничний поліцейський на «бесіду». А в Чебоксарах скрипаля Андрія Осипова поліцейські забрали прямо з репетиції – за участь в мітингу проти корупції.

За інформацією порталу «MK.RU», затриманий кожен 15-й учасник антикорупційного мітингу в Москві, що вдвічі більше, ніж було затримано на мітингу 6 травня 2012 року на Болотній площі, при тому, що учасників тоді було в кілька разів більше. За даними «МК.RU», під арештом вже більше 60 людей, середні отримані ними адміністративні терміни – 10 діб.

26 березня ГУ МВС Москви повідомило про затримання 500 осіб, проект «ОВД-Інфо» повідомляв, що тільки у Москві було затримано більше тисячі людей.

26 березня в десятках міст Росії відбулися акції протесту, пов’язані з імовірною причетністю голови уряду Дмитра Медведєва до корупції. У багатьох містах акції не були узгоджені владою. По всій Росії затримали близько півтори тисячі активістів.

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Після того, як ані сам Медведєв, ані його представники не відповіли на звинувачення, Навальний закликав провести акції протесту по всій країні 26 березня.