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01 Квітень 2017, Київ 16:45
Новини | Події

В Одесі поліція розслідує обставини вибуху в автомобілі з людьми

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Поліція в Одесі розслідує обставини вибуху невідомого пристрою в автомобілі з людьми. Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, у суботу вранці, приблизно о 08:30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в легковому автомобілі на вулиці Гаршина, стався вибух.

«Попередньо встановлено, що під час руху автомобіля, в салоні якого перебував 34-річний одесит із членами сім’ї, здетонував пристрій невідомого походження», – йдеться в повідомленні. Представник поліції уточнив, що в автомобілі перебували двоє малолітніх дітей. В результаті вибуху паливний бак транспортного засобу «не зачепило», люди не постраждали.

Кореспонденту Радіо Свобода в поліції не підтвердили, але й не спростували інформацію про те, що автівка належить одеському активісту Жану Ніколаєнку, який з’являєтьсяна публіці в образі персонажа «Зіркових воєн» Дарта Вейдера.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтями замах на злочин та умисне вбивство. Призначено низку експертиз, проводиться розслідування.

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