Гройсман вимагає скасування абонплати за газ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв звернутися до регуляторного органу з вимогою переглянути рішення про встановлення абонентської плати за газ. Про це він написав у Facebook.

«Вчора я пообіцяв розібратися з абонплатою за газ, провести ретельні розрахунки і подивитися, як це вплине на оплату за газ для кожного українського громадянина. Збільшення дійсно є і становить у середньому в розрахунках від 1,3 до 3 разів, особливо це стосується тих, хто живе у багатоквартирних будинках», – вказав голова уряду й назвав це «неприпустимим».

31 березня на зустрічі з представниками регіональних засобів інформації Гройсман заявляв, що «згідно з ухваленим законом про ринок газу та згідно з Кодексом транспортних мереж, нам з 1 квітня треба розмежувати ціну газу та вартість його транспортування і постачання». Вын стверджував, що «це призвело до зменшення ціни газу на 800 гривень», і «розщеплення платежу жодним чином не позначиться на отримувачах субсидій».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наприкінці березня затвердила щомісячну абонплату за газ, яка стягуватиметься з 1 квітня.

Відтепер українці щомісяця платитимуть певну суму, яка не залежатиме від споживання газу. Абонплата вираховуватиметься залежно від приєднаної потужності (газового лічильника) кожного споживача.

Відповідно до рішення НКРЕКП кожен споживач платитиме за газ як за товар (4942 гривні за тисячу кубометрів плюс гранична торгівельна націнка газопостачальної компанії, яка становить 3,2%), окремо нараховується плата за користування приєднаними потужностями. Витрати «Укртрансгазу» на транспортування газу складатимуть 23% тарифу.

У НКРЕКП стверджують, що «методологія, за якою визначено тарифи, розроблена з урахуванням досвіду країн ЄС та погоджена з усіма зацікавленими органами виконавчої влади».