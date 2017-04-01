Поліція розслідує факт опору з боку бурштинокопачів на Рівненщині

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом опору правоохоронцям з боку старателів бурштину на Рівненщині.

Як повідомляє 1 квітня поліція Рівненської області, під час відпрацювання Володимирецього району в лісовому масиві поблизу села Більська Воля понад 200 місцевих жителів заблокували рух службового транспорту та чинили опір правоохоронцям. Старателі розібрали дерев’яний місток, чим перешкодили подальшому руху поліцейських.

«Агресивно налаштовані правопорушники вимагали від правоохоронців дозволити їм видобувати бурштин та не перешкоджати їхньому промислу. Шляхом переговорів поліцейські нейтралізували конфлікт», – йдеться в повідомленні.

Після розблокування дороги силами працівників поліції місток відновили. Під час конфлікту зброя та спецзасоби не застосовувалися, ніхто не постраждав.

За фактом опору працівникам поліції розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України.

Інциденти з участю бурштинокопачів і правоохоронців на Рівненщині стаються регулярно. 18 березня понад сотня людей перекрила автодорогу «Київ-Ковель» на ділянці у селі Федорівка Сарненського району. Мітингувальники висунули низку вимог щодо безперешкодного видобутку бурштину та звільнення затриманого раніше цього тижня 43-річного жителя селища Клесів.

Наприкінці минулого року Рівненська обласна рада звернулася до президента, Верховної Ради і міністра внутрішніх справ з проханням ввести на Полісся загони Нацгвардії і негайно ухвалити законодавство про легалізацію бурштинового старательства.

Останніми роками на Рівненщині, Волині та Житомирщині процвітає незаконний видобуток бурштину. Минулоріч силовики затримали декількох осіб з прокуратури на Рівненщині за підозрою у кришуванні незаконного видобутку, втім кардинально це ситуації не змінило.