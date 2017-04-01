У США помер російський поет Євген Євтушенко

Російський поет Євген Євтушенко помер у США на 85-му році життя. Про повідомляють російські інформагенції з посиланням на друга поета Михайла Моргуліса.

Згідно з останньою волею Євтушенка, він буде похований в підмосковному селищі Передєлкіно.

У тяжкому стані Євтушенка госпіталізували в п’ятницю, 31 березня.

Поет і раніше мав проблеми зі здоров’ям. У 2013 році у США йому ампутували ногу через запальний процес. У грудні 2014 року Євтушенко був госпіталізований у зв’язку з різким погіршенням стану здоров'я в Ростові-на-Дону, де у нього повинен був відбутися творчий вечір. Згодом його доправили спецбортом до Москви. Вже на початку січня поет виступив на творчому вечорі в Москві.

У серпні 2015 року Євтушенко знову потрапив до лікарні в Москві, де поетові встановили кардіостимулятор для усунення проблем із серцевим ритмом.

Євтушенко народився 18 липня 1932 року на станції Зима Іркутської області Росії. Перша книга віршів Євтушенка, «Розвідники прийдешнього», вийшла в 1952 році. У тому ж році він став наймолодшим членом Спілки письменників СРСР. У 1963 році Євтушенко був номінантом Шведської академії наукна Нобелівську премію з літератури. З 1991 року поет жив у США, проте регулярно виступав у Росії.