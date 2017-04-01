У Росії активіста Гальперіна затримали за участь в акції «Він вам не Дімон»

Московська поліція затримала активіста Марка Гальперіна за участь в антикорупційній акції 26 березня. Про це він сам написав у Facebook.

Гальперін заявив, що йому закидають «непокору законному розпорядженню співробітника поліції» на акції «Він вам не Дімон». Зараз активіст перебуває в одному з відділків поліції Москви. Раніше Гальперін писав про готовність брати участь в наступній акції протесту 2 квітня.

26 березня в багатьох містах Росії відбулися антикорупційні мітинги. Багато з них не були узгоджені з місцевою владою, поліція затримувала учасників. На акції в Москві було затримано понад тисячу людей.

Після масових протестів кілька спільнот у соціальних мережах закликали влаштувати нові акції в Москві 2 квітня. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про заклики до масових заворушень.