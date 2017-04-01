Іран звинувачує Саудівську Аравію в підтримці тероризму

Іран відкинув звинувачення США в тому, що Ісламська республіка далі є головним спонсором тероризму і сам звинуватив у таких діях свого регіонального конкурента й американського союзника – Саудівську Аравію.

«Певні країни на чолі з Америкою схильні ігнорувати основне джерело ваххабітського тероризму і екстремізму», – цитує державне інформаційне агентство IRNA слова речника МЗС Ірану Бахрама Гашемі.

«Надавати неправильну адресу при визначенні коріння, фінансових та інтелектуальних ресурсів тероризму є основною причиною невдачі міжнародних антитерористичних зусиль», – додав речник.

Міністр оборони США Джеймс Маттіс заявив журналістам в Лондоні 31 березня, що іранська держава продовжує бути «експортером тероризму».