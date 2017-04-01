Речник Кадирова заперечив повідомлення про вбивства геїв у Чечні

Речник лідера російського регіону Чечні Рамзана Кадирова відкинув повідомлення російської «Новой газеты», що в цій північнокавказькій республіці переслідують та вбивають геїв.

Речник Кадирова Альві Карімов назвав ці твердження «абсолютною брехнею та дезінформацією».

«Ви не можете затримувати і переслідувати людей, яких просто не існує в республіці. Якби такі люди були в Чечні, правоохоронні органи не мали б нічого з ними робити, тому що їхні родичі послали б їх куди-небудь, звідки немає вороття», – заявив Карімов.

1 квiтня російське видання «Новая газета» надрукувало з посиланням на анонімні джерела, що «понад сто» геїв були затримані в Чечні в останні дні, і щонайменше троє з них були вбиті.

Член президентської ради Чечні з прав людини Хеда Саратова заявила в ефірі радіостанції «Говорит Москва», що поліція і «всієї судова система» в Чечні сприйняла б убивства гомосексуалістів їхніми родичами «з розумінням». Вона сказала, що й сама «навіть не стала розглядати» заяви щодо таких злочинів.

Протести проти сексуальних меншин охопили російський Кавказ на початку березня, коли стало відомо про існування заявок на проведення гей-парадів в Нальчику, Черкеську, Ставрополі і Майкопі. У соцмережах з’явилися заклики до вбивства людей нетрадиційної сексуальної орієнтації.