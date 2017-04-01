Квартира депутата Лещенка подешевшала на 2 мільйони гривень – декларація

Квартира в центрі Києва, яку депутат Верховної Ради Сергій Лещенко придбав у 2016 році, упродовж останніх місяців подешевшала більш як на два мільйони гривень. Це випливає з декларації, яку народний обранець заповнив на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Датою набуття права на квартиру вказано 6 вересня 2016 року, вартість на дату набуття становила 7 мільйонів 550 тисяч гривень, а за останньою оцінкою – 5 мільйонів 296 тисяч гривень.

Крім того, Лещенко володіє квартирою в Києві площею 60 квадратних метрів та 33% квартири в Києві площею 74,6 квадратних метра. Також він має право безоплатного користування кімнатою в Києві площею 24 квадратних метри.

Його співмешканка Анастасія Топольська (у декларації вказана як «особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі») орендує квартиру в Києві площею 78 квадратних метрів. Вона також володіє земельною ділянкою площею 800 квадратних метрів та половиною будинку площею 96 квадратних метрів у населеному пункті Фащівка, розташованому в контрольованому сепаратистами Антрацитівському районі Луганської області.

Найбільшою сумою у графі «Доходи, у тому числі подарунки» значиться позика в сумі 3 мільйони 770 тисяч гривень, отримана від громадянки України Олени Притули.

У вересні 2016 року стало відомо, що Сергій Лещенко придбав квартиру у новобудові в історичному центрі Києва площею 192 квадратні метри за 7,5 мільйонів гривень (понад 300 тисяч доларів). Лещенко пояснив, що частина суми, витраченої на придбання квартири, – це його заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика. Депутат пояснив, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило вимог антикорупційного законодавства України.

У грудні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенком як народним депутатом. Йдеться про «знижку», яку він нібито отримав у процесі придбання квартири в центрі Києва. Водночас адвокат Лещенка Дмитро Гненний стверджує, що ніякої знижки Лещенко не отримував, і суд має закрити провадження в справі у зв’язку з відсутністю в діях Лещенка правопорушення

У НАЗК вважають, що у купівлі квартири депутатом Лещенком є адміністративне порушення, передбачене частиною 1 статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Печерський районний суд Києва 15 лютого закрив адміністративне провадження щодо депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергія Лещенка «за відсутністю складу адміністративного правопорушення». Генеральна прокуратура України в лютому заявила, що оскаржить рішення суду.

Сергій Лещенко, який написав низку матеріалів про корупцію у найвищих ешелонах влади для видання «Українська правда», у 2014 році був обраний народним депутатом за партійними списками «Блоку Петра Порошенка».