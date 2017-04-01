Музикант Боб Ділан отримав у Стокгольмі Нобелівську премію

У Стокгольмі відбулося вручення Нобелівської премії американському музиканту і поету Бобу Ділану. Виконавець отримав диплом і золоту медаль, повідомляють світові інформагенції.

На церемонії, згідно з бажанням лауреата, були присутні тільки члени академії. Щоб отримати грошову частину премії, музикант має прочитати традиційну лекцію не пізніше 10 червня. 1 і 2 квітня відбудуться концерти Боба Ділана в Стокгольмі, першому пункті його європейське турне.

Боб Ділан став першим автором текстів пісень, який отримав Нобелівську премію з літератури. Його відзначили за створення «нової мови поетичної виразності в рамках великої американської пісенної традиції», ідеться в рішенні Шведської академії. 10 грудня минулого року він не зміг приїхати на офіційну церемонію вручення премій, пославшись на зайнятість.